В Нальчике приостановили работу канатной дороги после аварии

При проверке выявили нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 2 ноября. /ТАСС/. Нальчикский городской суд приостановил работу канатной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии (КБР), где в результате обрыва пострадали люди. Информация об этом размещена на странице суда в социальной сети "ВКонтакте".

"Нальчикским городским судом КБР рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина". <...> Выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности", - говорится в решении суда.

Также отмечается, что деятельность "Экскурсионного комплекса "Жемчужина" приостановлена на 90 суток.

8 августа в курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатно-кресельной дороги. На момент ЧП на подъемнике находился 21 человек. Спасатели эвакуировали половину из них. Шесть человек упали на землю, еще четверо - в воду озера Трек. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, пострадали 12 человек. Все они оказались отдыхающими из Липецкой области и Москвы. Двум женщинам с травмами позвоночника потребовалось оперативное вмешательство.

Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Канатная дорога с февраля 2005 года находится в собственности ООО "Жемчужина". В октябре 2024 года Ростехнадзор проводил внеплановую проверку. Ведомство выявило порядка 30 нарушений. Материалы на приостановку работки канатной дороги были направлены в Нальчикский городской суд, который назначил административный штраф в размере 100 тыс. рублей.