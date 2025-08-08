В Нальчике оборвалась канатная дорога

По предварительным данным, есть пострадавшие

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне городского округа Нальчик в Кабардино-Балкарской республике. Предварительно, есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

"В 17:45 08.08.2025 г. поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г. о. Нальчик. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В центре медицины катастроф сообщили, что пострадали пять человек.