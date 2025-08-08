Пострадавших в тяжелом состоянии нет

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике в КБР. Пострадавших в тяжелом состоянии нет, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф региона.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что в Нальчике произошел обрыв канатно-кресельной дороги. В оперативных службах говорилось, что в происшествии пострадали 10 человек.

"В результате обрыва канатной дороги 10 человек получили травмы, они упали в воду", - сказал собеседник агентства.

На месте обрыва проводится эвакуация людей, передает корреспондент ТАСС.