В Кузбассе восстановили электричество после отключений из-за непогоды

В работах задействовали 13 бригад и 14 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Электричество восстановлено во всех муниципалитетах Кемеровской области, где ранее были зафиксированы отключения из-за непогоды. Из-за штормового ветра от электроэнергии были отключены более 22,7 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк.

"Благодаря слаженным действиям аварийных бригад порывы на ЛЭП оперативно устранялись. Всего было задействовано 13 бригад и 14 единиц техники", - написал Середюк, отметив, что всего более 22,7 тыс. человек попадали под отключение.

Губернатор добавил, что cпециалисты работают точечно, по заявкам в Кемеровском, Ижморском, Юргинском, Яйском, Новокузнецком, Мысковском округах.