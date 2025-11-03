Tez Tour: Мьянме нужно развить инфраструктуру для привлечения туристов из РФ

Направление может стать востребованным именно по причине новизны и отсутствия повсеместной коммерциализации, подчеркнул генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков

БАНГКОК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Мьянме предстоит развить туристическую инфраструктуру для привлечения российских туристов, которые хотят разнообразить свои путешествия новыми направлениями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, комментируя подписание соглашения об отмене визовых требований между Россией и Мьянмой.

"Подписание соглашения о взаимной отмене визовых требований - это позитивный шаг, который упрощает планирование путешествий и формирует благоприятный политический климат. Мьянма - нишевый продукт для искушенных, который доступен россиянам давно, однако для запуска полноценного турпотока есть препятствия. Для начала массовой перевозки туристов необходима готовая отлаженная инфраструктура, высокие стандарты безопасности и медицинского обслуживания. Если мы посмотрим на расстояние от Янгона до известного пляжа Нгапали, то время в пути на автобусе составит порядка восьми часов. До пляжей Нгвесаунг или Чаунгта время в пути составит пять-шесть часов. Есть возможность перелететь из Янгона до конечного пункта назначения на самолете, но местная авиация развита слабо, да и наличие дополнительного перелета очень сильно уменьшает возможный успех направления", - сказал он.

По словам Снеткова, в Мьянме "очень мало качественных, в том числе сетевых, курортных отелей, нет развитой сети ресторанов, отлаженного трансфера и туристических сервисов, к которым привыкли россияне". "Мьянме предстоит преодолеть эти факторы, чтобы составить конкуренцию Таиланду, Вьетнаму или Индонезии. В отличие от известных брендов Пхукета, Паттайи или Бали, пляжи Мьянмы практически неизвестны российскому туристу. Хотя, на мой взгляд, при правильной проработке вопроса направление может стать востребованным именно по причине новизны и отсутствия повсеместной коммерциализации", - отметил он, подчеркнув, что отсутствие "развитой инфраструктуры обычно ведет к завышению цен на сервисы для туристов".

Согласно официальной статистике, в 2024 года в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. Мьянма с 1 июля 2022 года в одностороннем порядке предоставила безвизовый режим российским гражданам, туристам и предпринимателям, а также с 1 июля 2023 года ввела специальную туристическую визу, которая позволяет владельцам российских паспортов находиться в стране до шести месяцев.

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.