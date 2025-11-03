Россияне смогут оформить семейную налоговую выплату с начала 2026 года

Заявление на выплату можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ежегодная семейная выплата будет доступна россиянам с 1 января 2026 года. Это следует из подписанного в 2024 году базового закона о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми.

Читайте также

Семья — основа общества: что важно знать о пособиях и льготах для россиян

Так, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

Заявление на выплату можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года, сообщила ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам говорил, что семейную налоговую выплату в 2026 году получат более 7 млн работающих родителей двух и более детей.

Порядок учета доходов при назначении выплаты аналогичен единому пособию. При расчете среднедушевого дохода будут учитываться следующие доходы семьи: заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам (за исключением процентов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой), единое пособие.

При этом при расчете среднедушевого дохода для получения семейной выплаты не учитываются суммы семейной выплаты за прошлые годы, выплаты неработающим, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы, алименты на детей, которые на момент обращения выплаты достигли 18 лет или 23 лет в случае очного обучения, материнский капитал, имущественный, стандартный, социальные налоговые вычеты (на лечение, медикаменты, образование, занятия спортом и другие), социальный контракт, единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, единовременная помощь на лечение ребенка, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, единовременные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", орденом и медалью ордена "Родительская слава", доходы в виде процентов по номинальным счетам в банках на опекаемых детей.