В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства

Высота монумента составит 9 м

Редакция сайта ТАСС

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Памятник Ивану Грозному откроют в Вологде 4 ноября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Георгий Филимонов. Событие приурочено к 495-летию со дня рождения российского монарха.

"4 ноября мы открываем обновленную площадь у вологодского Кремля, у нашего древнего вологодского Кремля, и памятник Иоанну Васильевичу", - сообщил Филимонов.

Как сообщалось ранее, в Вологде в День народного единства откроют после масштабной реконструкции Кремлевскую площадь и памятник Ивану Грозному. Монумент высотой 9 м установят в год 495-летия со дня рождения государя, который оказал большое влияние на развитие Вологды, избрав ее одним из опорных городов на Севере страны после введения режима опричнины.

На обновленной площади пройдет грандиозный праздник с концертной программой, исторической реконструкцией и ярмаркой. На площади появились новые объекты: ярмарочные домики, гранитные клумбы с подсветкой, стереоскопы, которые позволят увидеть исторические виды Вологодского кремля начала XX века.