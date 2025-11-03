На Варшавском шоссе восстановили движение после ДТП

При аварии пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей на Варшавском шоссе, в котором пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Варшавском шоссе (в районе д. 178А) восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС о столкновении трех машин на 21-м км Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.