В Москве будут курсировать 100 автономных трамваев к концу 2026 года

Автономная система основана на использовании накопителей энергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. В Москве 100 автономных трамваев "Львенок-Москва" будут работать к концу 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, первые в России автономные трамваи уже более 1,5 месяца перевозят пассажиров по проспекту Академика Сахарова от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала. В будние дни на маршруте №90 совершается до 19 тыс. поездок.

"Применение автономного хода - это не только надежность движения, но и "чистое небо" над улицами. Новые трамваи меняют облик города и обеспечивают москвичей комфортным, экологичным и безопасным транспортом", - добавили в департаменте.

По маршруту курсируют 20 современных вагонов "Львенок-Москва". Автономная система основана на использовании накопителей энергии: трамваи заряжаются на участках с контактной сетью. Протяженность маршрута №90 составляет 9 км, из которых 2,1 км трамваи проезжают на автономном ходу.

В октябре заммэра столицы сообщил ТАСС, что за месяц первые в России автономные трамваи перевезли уже более 400 тыс. пассажиров.