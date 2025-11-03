Украинский суд заключил митрополита Арсения под стражу на 60 дней

Священника обвиняют в "оправдании" действий России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Суд города Днепропетровска постановил заключить под стражу сроком на 60 дней митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения, обвиняемого в "оправдании" действий России. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Заседание суда было прервано в понедельник из-за плохого самочувствия настоятеля Святогорской лавры. Он был госпитализирован с гипертоническим кризом, однако потом был доставлен обратно.

Служба безопасности Украины 28 октября повторно задержала 57-летнего священнослужителя. Это произошло вскоре после того, как он покинул СИЗО в Днепропетровске.

В первый раз митрополита задержали 24 апреля 2024 года. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. Святогорская лавра с апреля 2024 года заявляла, что на состояние здоровья митрополита могут негативно повлиять условия содержания в СИЗО. Днепропетровский апелляционный суд 23 октября освободил священнослужителя под залог в размере 1,5 млн гривен.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.