В России с 6 ноября заработают штрафы за нарушения перед отопительным сезоном

Максимальный размер штрафа составит до 40 тыс. рублей

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Закон о штрафах до 40 тыс. рублей за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду вступит в силу с 6 ноября. Это следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 27 октября, в тот же день он был опубликован. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Так, если муниципалитеты в срок не устраняют нарушения, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, предусмотрено предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. В случае с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и владельцами тепловых сетей последует штраф для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

В случае неустранения нарушений управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, для граждан предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей, для должностных лиц - штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как пояснял депутат Госдумы Павел Завальный со ссылкой на данные Росстата, общий износ тепловых сетей в России составляет более 60%. Более 30% (50 тыс. км из 167 тыс. км) тепловых сетей нуждаются в замене. Это приводит к росту аварийности, при этом основное число аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях, причем сыплется "последняя миля" - котельные, квартальные тепловые сети, относящиеся к зоне ответственности местного самоуправления.