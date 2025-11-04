Названа возможная причина массовой гибели найденных в Казахстане тюленей

В комитете рыбного хозяйства Минсельхоза республики считают, что у этих морских животных снизился иммунитет и развилась инфекция

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Причиной смерти более 100 занесенных в Красную книгу Казахстана каспийских тюленей, обнаруженных на берегу моря, предположительно, стало снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция. Об этом ТАСС сообщили в комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.

"По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более [одного] месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас. Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям", - сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что специалисты продолжают мониторинг побережья, отбирают пробы с останков животных при наличии такой возможности, а также занимаются утилизацией туш.

Ранее в департаменте экологии Мангистауской области сообщали, что на побережье Каспия в Тупкараганском районе от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей.

Каспийский тюлень представляет собой эндемичный вид, обитающий только в акватории Каспийского моря. Он является биоиндикатором, позволяющим судить о здоровье морской экосистемы. В Казахстане животное занесено в Красную книгу республики. Ранее в Казахстане, а также на российском побережье Каспия также фиксировались случаи массовой гибели тюленей.