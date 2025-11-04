В Русском доме в Берлине открылась выставка "Народы России"

Экспозиция приурочена ко Дню народного единства

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Народы России", приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Русском доме в Берлине. Она продлится до 31 июля 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции представлены 20 фотопортретов, отражающих культуру и традиции народов, проживающих в разных российских регионах. Заглянув в Русский дом, посетители смогут совершить путешествие по России и узнать больше об истории и характере населяющих ее народов. Каждая фотография передает особенности региона.

"Мы не случайно открываем эту выставку в День народного единства. Этим мы хотим подчеркнуть богатство культур и традиций, из которых складывается жизнь России. Данный праздник напоминает о взаимном уважении и умении разных народов понимать друг друга", - рассказал корреспонденту ТАСС директор Русского дома Павел Извольский. "Фотографии, собранные в экспозиции, показывают, как разнообразие превращается в гармонию, как через лица и образы передается история, характер и душевная глубина каждого народа", - подчеркнул он.

Проект создан Русским географическим обществом и объединяет работы финалистов конкурса "Самая красивая страна".

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.