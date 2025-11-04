Путин назвал выставку "Россия" уникальным проектом

Она стала настоящим событием для миллионов людей, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международная выставка-форум "Россия", где были представлены главные достижения страны в различных областях, стала уникальной по масштабу и значимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.

"Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов - Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка "Россия". Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны", - сказал глава государства.

Чтобы сохранить наследие выставки, в столице был создан национальный центр "Россия".

Виртуозова ранее была гендиректором выставки, а сейчас - наццентра. Дорошенко - заместитель гендиректора по выставочной деятельности национального центра. Жарич - заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам.