Папа Римский призвал к разрядке между Венесуэлой и США путем диалога

Понтифик подчеркнул, что "насилием победы не добиться"

Редакция сайта ТАСС

ВАТИКАН, 5 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV воззвал к диалогу как инструменту решения проблем. Об этом он сказал журналистам, покидая загородную резиденцию в Кастель-Гандольфо, отвечая на вопрос о напряженности между США и Венесуэлой.

"Думаю, что насилием победы не добиться. Нужно при помощи диалога искать решения проблем, которые могут быть у какой-то страны", - приводит его слова портал Vatican News. Понтифик также упомянул, что перемирие в секторе Газа крайне хрупкое и призвал гарантировать соблюдение прав всех народов.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

Как ранее сообщала The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ США в Венесуэле. Трамп публично признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Однако он отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли ЦРУ предпринимать попытки убить президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Последний при этом неоднократно заявлял, что Венесуэла подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Как информировала газета The Miami Herald, администрация США приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы. Между тем Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет. Эксперты указывают, что Трамп пытается добиться отстранения от власти Мадуро и установления контроля над энергетическими ресурсами страны.