На Пхукете обнаружили тело пропавшего без вести россиянина

Генконсул России Егор Иванов отметил, что будет оказано содействие в репатриации тела в РФ

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 5 ноября. /ТАСС/. Таиландские спасатели обнаружили тело россиянина, который ранее пропал без вести во время купания в море на острове Пхукет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

"Тело россиянина нашли. Генеральное консульство находится в контакте с местными властями. Будет оказано необходимое содействие в репатриации тела в Россию", - сказал он.

Полиция провинции Пхукет 3 ноября информировала, что российский турист пропал без вести во время купания на пляже Найтхон на севере острова. 31-летний Дмитрий Закуцкий отправился вместе с друзьями купаться в море, которое было неспокойно. На пляже были вывешены красные флаги. Одна из волн накрыла туриста, после чего он не появился на водной поверхности.

С июня на Пхукете в общей сложности утонули семеро россиян. Три несчастных случая с россиянами произошли в октябре. Местные спасатели рекомендуют туристам следовать всем требованиям по обеспечению безопасности на воде, в том числе не игнорировать на пляже красные флаги, запрещающие заходить в воду.