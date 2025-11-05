Аэропорт Луисвилля после крушения самолета закрыли

Самолеты не принимаются и не отправляются до 15:00 мск, сообщил представитель справочной службы аэропорта

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки) после крушения самолета UPS будет закрыт, ориентировочно, до 07:00 по местному времени (15:00 мск). Об этом сообщил ТАСС представитель справочной службы аэропорта.

"В связи с катастрофой самолета аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты, ориентировочно, до 07:00 утра", - сказал собеседник агентства.