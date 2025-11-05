ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Загорелся двигатель, трое погибли. Главное о крушении самолета в Кентукки

Редакция сайта ТАСС
01:05
обновлено 01:41
© Stephen Cohen/ Getty Images

Самолет потерпел крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). По последним данным, погибли 3 человека, 11 получили ранения.

ТАСС собрал основное, что известно об инциденте.

  • Самолет McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле. Воздушное судно направлялось в Гонолулу (штат Гавайи).
  • На борту находились три члена экипажа. 
  • По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 пострадали, сообщил губернатор штата Энди Бешир.
  • Два человека, которые могли находиться в месте крушения, числятся пропавшими без вести.
  • Аэропорт закрыли.
  • Полиция Луисвилла сообщила, что на месте крушения возник пожар, и призвала всех в радиусе 8 км от аэропорта "находиться в укрытии" и избегать места крушения.
  • Причиной инцидента могло стать возгорание двигателя.
  • Энди Бешир выехал в Луисвилл.
  • Он сообщил, что на борту не было опасных грузов.
  • По данным Бешира, из-за крушения пострадали объекты фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей.
  • На борту самолета находилось порядка 946 тыс. л топлива, пострадавшая в результате крушения территория сопоставима с городским кварталом.
 
