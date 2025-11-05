Губернатор Кентукки: на борту разбившегося самолета не было опасных грузов

Из-за крушения пострадали объекты фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей, добавил Энди Бешир

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Самолет MD-11 логистической компании UPS, потерпевший крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки), не перевозил опасных грузов. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"Могу подтвердить, что на борту самолета не было каких-либо опасных грузов, которые могли бы привести к экологической проблеме на месте происшествия", - сказал он на пресс-конференции в Луисвилле, трансляция которой велась на YouTube-канале местных властей.

Вместе с тем, указал Бешир, из-за крушения пострадали объекты двух предприятий - фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей - поэтому на месте происшествия может сложиться неблагоприятная экологическая ситуация.

Власти отметили, что на борту самолета находилось порядка 250 тыс. галлонов (946 тыс. л) топлива, пострадавшая в результате крушения территория сопоставима с одним городским кварталом.