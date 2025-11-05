ТАСС: полеты над местом крушения самолета в Кентукки временно запретили

Источник в диспетчерской службе Индианаполиса сообщил, что "допустимы только спасательные операции, проводимые под руководством диспетчеров аэропорта Луисвилля"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Транзитные полеты над местом крушения самолета UPS в Луисвилле (Кентукки) запретили на время проведения спасательной операции. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе Индианаполиса, отвечающей за воздушный трафик в районе места происшествия.

"Действуют временные ограничения на транзитные полеты на высоте ниже 3 км, допустимы только спасательные операции, проводимые под руководством диспетчеров аэропорта Луисвилля", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобные ограничения сохранятся, ориентировочно, до 07:00 по местному времени (15:00 мск).

Ранее в диспетчерской службе международного аэропорта имени Мохаммеда Али ТАСС сообщали, что прием и выпуск бортов прекращен в связи с катастрофой самолета UPS также до 07:00 по местному времени. При этом расположенный к северу от Луисвилля региональный аэропорт все запланированные на ближайшие часы рейсы принял, хотя и с некоторыми задержками, однако в данном случае речь идет о небольших самолетах и бизнес-джетах.