В ДНР анонсировали открытие в регионе Филиала Центра помощи детям

Как рассказал советник главы республики Вадим Матиенко, центр начнет работу до конца года

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Филиал Национального центра помощи детям откроется в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение месяца. Он будет помогать родителям пропавших и пострадавших детей, сообщил ТАСС советник главы республики Вадим Матиенко.

"У нас в рамках соглашения между ДНР, которое было недавно подписано вместе с руководителем Национального центра (председателем попечительского совета Екатериной Мильской - прим. ТАСС), планируется открытие подразделения национального центра в регионе. Я думаю, что в течение месяца уже будет [открыто представительство]", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что делегация центра прибыла в регион совместно с делегацией МЧС РФ. Его представители провели занятия с педагогами в школах региона, на которых объяснили, как себя вести в экстремальных ситуациях. Кроме того, в регион прибыли 11 врачей центра, которые осмотрят около 500 детей.

Как сообщается на сайте организации, Национальный центр помощи детям был создан в 2014 году, в настоящее время его филиалы открыты в более чем 30 регионах РФ. Главная задача центра - создание в России отлаженной системы помощи пропавшим и пострадавшим детям, основанной на тесном взаимодействии общественных организаций и добровольцев, правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что около 10 тыс. мирных жителей Донецкой Народной Республики, в том числе 247 детей, погибли от вооруженной агрессии Украины в регионе с 2014 года, ранения получили около 16 тыс. человек, из них 1 032 ребенка.