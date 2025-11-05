В ДНР заявили, что водопроводные сети в Донбассе не ремонтировали со времен СССР

В республике при помощи субъектов-шефов пытаются уменьшить водопотери по причине аварий на коммуникациях

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Украина только выкачивала ресурсы из Донбасса, не ремонтируя водопроводные коммуникации в регионе. В настоящее время власти Донецкой Народной Республики при помощи регионов-шефов наверстывают упущенное, сообщил ТАСС советник главы республики Вадим Матиенко.

В середине сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ремонтные бригады почти в два раза сократили количество аварий на водопроводных сетях в ДНР, где наблюдаются сложности с подачей воды: с 550 до 300 "в моменте".

"Украина ничего не делала и просто выкачивала ресурсы из Донецкого края, ничего не вкладывая. То есть прогресс обновления, восстановления коммуникаций, сетей, он остановился после признания независимости Украины в 1990-е годы. Все это стояло на месте. Когда Донецкая Народная Республика вошла в состав РФ, вот тогда была проведена оценка - действительно проблема с коммуникациями", - сказал Матиенко.

Он уточнил, что сейчас в ДНР при помощи субъектов-шефов, в частности, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, пытаются восстановить сети и уменьшить водопотери по причине аварий на коммуникациях. Вопрос с обеспечением жителей водой является главным после вопросов безопасности и отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе, организован подвоз воды, регулируются цены на бутилированную воду, бурятся новые скважины.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.