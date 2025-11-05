Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на туман

В Домодедово, Внуково и Жуковском задерживаются по два рейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на прогнозы синоптиков о тумане в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагаваней.

Согласно онлайн-табло, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский задерживаются по два рейса.

Ранее ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр сообщал, что 5 ноября в Москве ожидается облачная погода с туманом.

В Москве и Московской области до 09:00 был объявлен желтый уровень погодной опасности.