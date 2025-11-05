В ДНР заменят более 570 км водопроводных сетей в ближайшие пять лет

Регион в штатном режиме проходит осенне-зимний период за счет необходимой подготовки и противоаварийных тренировок

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Более 570 км сетей водоснабжения и водоотведения к 2030 году заменят для борьбы с водопотерями в Донецкой Народной Республике (ДНР), где наблюдается дефицит ресурса. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Как уточняется в сообщении, глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили стабилизацию водоснабжения Донецкой Народной Республики, восстановление и развитие инфраструктуры в ДНР и прохождение осенне-зимнего периода в регионе.

"В фокусе внимания - обеспечение водоснабжения в ДНР. В ежедневном режиме этот вопрос прорабатывается с участием федеральных и региональных органов власти, подключены отраслевые и научные организации. Осуществляется реализация мероприятий по снижению дефицита воды на 2025-2030 годы, а также по переброске воды. В рамках борьбы с водопотерями ведется регулярная работа по устранению аварий и замене сетей водоснабжения и водоотведения, активное участие в которой также принимают регионы-шефы. Так, в ближайшие пять лет планируется к замене более 570 км сетей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регион сейчас в штатном режиме проходит осенне-зимний период за счет необходимой подготовки и противоаварийных тренировок. В ДНР сформированы аварийно-восстановительные бригады, свыше 1,2 тыс. человек обеспечивают ремонт коммунальной инфраструктуры, сформировано более 230 аварийных бригад.

"Обеспечение граждан качественным и комфортным жильем остается одним из приоритетов совместной работы. Обсудили текущие темпы, перспективы развития и применение современных решений и технологий в рамках строительства нового жилья в ДНР, а также социальных и коммунальных объектов инфраструктуры, необходимых жителям республики. Кроме того, наметили дальнейшие шаги по ускорению темпов восстановительных работ", - также сообщает пресс-служба.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.