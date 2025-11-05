Информация о массовом отравлении на теплоходе "Сергей Дягилев" не подтвердилась

Здание Роспотребнадзора © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор опроверг информацию о массовом отравлении на теплоходе "Сергей Дягилев". Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ведомства.

В среду в Telegram-каналах появилась информация о якобы массовом отравлении туристов на теплоходе. Как говорится в публикациях, отравление произошло на второй день круиза "Москва - Тверь - Углич - Москва", в ночь на 3 ноября.

"Информация о массовом инфекционном отравлении на теплоходе "Сергей Дягилев" не подтвердилась", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками столичного департамента здравоохранения осмотрели обратившихся с жалобами двоих детей из одной семьи. После осмотра врачей инфекционные диагнозы не подтвердились. Дополнительные жалобы не поступали, никто не был госпитализирован.

"Проверен судовой журнал обращений, проведен осмотр экипажа судна, включая сотрудников пищеблока, лиц с симптомами кишечной инфекции также не выявлено", - добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отобрали пробы воды, пищевой продукции, смывов с объектов окружающей среды, биоматериала от сотрудников пищеблока для вирусологического и бактериологического исследования. В настоящее время материалы исследуются.