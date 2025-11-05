Андрея Кашеварова освободили от должности замглавы ФАС

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, освобождающее Андрея Кашеварова от должности замглавы ФАС по его просьбе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением премьер назначил Антона Тесленко заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ.

По данным сайта ФАС, Антон Тесленко с 2018 года занимал пост заместителя начальника управления по борьбе с картелями ФАС России. С октября 2021 года он руководил контрольно-финансовым управлением ведомства. На новом посту Тесленко будет отвечать за работу управления контроля финансовых рынков и контрольно-финансового управления.