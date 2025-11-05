На Украине первое место в Apple Music снова заняли российские исполнители

Самой прослушиваемой стала песня Zivert и Icegergert "Банк"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Песня "Банк" российских исполнителей Zivert (Юлия Зиверт) и Icegergert (Георгий Гергерт) заняла первое место среди самых прослушиваемых композиций на Украине, свидетельствуют данные платформы Apple Music.

Их трек возглавил список из 100 самых популярных песен в Apple Music на Украине, оставив позади украинских исполнителей.

Украинские власти активно проводят курс на вытеснение из культурной жизни всего, что связано с РФ. Однако треки российских исполнителей не в первый раз возглавляют топы таких платформ, как Apple Music и Spotify. 23 июня Украинское агентство по авторским и смежным правам в обращении к властям также признало, что украинцы продолжают слушать российскую музыку в интернете, несмотря на усилия Киева по полному вытеснению русского языка.

25 августа языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music. Хотя власти ранее признавали, что украинское и международное законодательство не располагает инструментами, чтобы добиться ограничения на территории страны русскоязычной музыки на стриминговых платформах.