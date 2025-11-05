ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Комиссия Госсовета по направлению "Семья" изучит условия семейной ипотеки

Председатель комиссии Артем Здунов назвал целью корректировки программы усиление ее демографической направленности
19:50
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комиссия Государственного совета по направлению "Семья" проанализирует действующие условия семейной ипотеки и рассмотрит предложения экспертов и регионов по возможному усовершенствованию механизма. Об этом сообщил председатель комиссии, глава Мордовии Артем Здунов.

"Жилищный вопрос для семей находится в приоритете. Нам предстоит детально проанализировать условия семейной ипотеки. От членов комиссии, экспертов и регионов поступило много откликов и предложений", - приводятся слова Здунова в сообщении пресс-службы главы республики по итогам прошедшего заседания комиссии.

Здунов отметил, что многочисленные исследования показывают важность жилищного вопроса при принятии семьями решения о рождении детей. Как отмечает пресс-служба главы региона, по программе "Семейная ипотека" с 2018 года россиянами было получено около 1,5 млн кредитов.

"Было отмечено, что главная цель корректировки программы - усилить ее демографическую направленность. Эксперты, представляющие ведущие вузы и исследовательские центры страны отмечали чувствительность этой сферы и влияние изменений параметров программы на самочувствие семей и демографическую ситуацию. В ходе обсуждения участниками был обозначен целый ряд предложений. Все они будут обобщены и переданы в правительство РФ", - поясняется в сообщении. 

