Минтуризма Кубы: туристические операции в Ольгине восстановлены

Город ранее пострадал от урагана "Мелисса"

ГАВАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Туристическая деятельность в городе Ольгин на востоке Кубы, который пострадал в результате урагана "Мелисса" и где из-за повреждений не смог 29 октября приземлиться первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines с российскими туристами, полностью восстановлена. Об этом проинформировала советник по туризму кубинского посольства в Канаде Гиана Галиндо Энрикес.

"Мы рады сообщить, что туристическая деятельность в Ольгине сегодня (5 ноября по местному времени) возобновлена в полном объеме", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

29 октября в Ольгин должен был прибыть из Москвы первый после почти пятилетнего перерыва рейс компании Nordwind Airlines, принадлежащей группе Pegas Touristik. Из-за урагана "Мелисса", который обрушился на Карибский регион, в том числе на восточное побережье Кубы, на прошлой неделе, это стало невозможным в свете разрушений и повреждения туристической инфраструктуры в Ольгине. Рейс с российскими туристами был перенаправлен на кубинский курорт Варадеро. В ответ на сообщения в российских СМИ о недовольстве путешественников туроператор Pegas Touristik заверил, что все россияне с рейса Nordwind Airlines были размещены в отеле той же категории или выше в Варадеро. 1 ноября в посольстве Кубы в РФ ТАСС сообщили, что возобновление прямых рейсов из Москвы в Ольгин планируется 8 ноября.

Ураган "Мелисса" пятой, высшей категории нанес большой ущерб островным государствам Карибского бассейна, в Гаити и на Ямайке погибли в общей сложности около 80 человек. О жертвах стихии на Кубе информации не поступало, но президент республики Мигель Диас-Канель заявил о масштабных разрушениях на востоке острова. Вместе с тем кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда на прошлой неделе в социальной сети X написал о надежности своей страны как туристического направления, в том числе в плане защиты от природных бедствий.