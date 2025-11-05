Эксперт Заридзе: отечественную вакцину от ВПЧ надо создать в ближайшее время

Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина отметил, что в России до настоящего времени для профилактики заболевания применялись только зарубежные препараты

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Отечественную девятивалентную вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) нужно разработать в ближайшие сроки для увеличения охвата типов вируса и снижения уровня инфицированности и распространения вызванных вирусов заболеваний. Такое мнение высказал ТАСС член Российской академии наук, руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Давид Заридзе.

В России до настоящего времени для профилактики ВПЧ применялись только зарубежные препараты "Церварикс" - против двух высокоонкогенных типов вируса (16 и 18) и "Гардасил-4" - против четырех типов (6, 11, 16, 18). Существует также "Гардасил-9", охватывающая девять типов вируса, но она не зарегистрирована в России. 29 октября биофармацевтическая компания "Нанолек" открыла в Кировской области первое отечественное производство четырехвалентной вакцины "Цегардекс" аналогично американской "Гардасил-4". Первые серии российской вакцины выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, к 2027 году компания планирует производить более 3 млн доз вакцины в год.

"Распространенность вируса огромная, [причем известно] более 50 типов ВПЧ. Сейчас надо делать девятивалентную вакцину. [Нужно] расширить охват [типов] вируса", - сказал Заридзе, отвечая на вопрос о том, какие первостепенные задачи стоят перед учеными в плане разработки новых вакцин.

При этом Заридзе подчеркнул, что и четырехвалентная вакцина при необходимом уровне охвата населения вакцинацией поможет добиться снижения распространенности ВПЧ-ассоциированных заболеваний.

По данным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, отечественная вакцина "Цегардекс" защищает от четырех типов вируса: 6, 11, 16 и 18. Типы 6 и 11 не относятся к высокоонкогенным, но вызывают папилломы и бородавки, связанные с ВПЧ. Типы 16 и 18 - наиболее опасные: они вызывают около 70% случаев рака шейки матки в России. Исследования показали, что четырехвалентные вакцины, такие как "Гардасил-4" и "Цегардекс", обеспечивают перекрестный иммунитет против других онкогенных типов - 31, 33 и 45, что формирует стойкую защиту от большинства штаммов ВПЧ.

Путь к снижению заболеваемости

Заридзе подчеркнул, что важно добиваться большого охвата вакцинацией девочек-подростков.

"Всемирная организация здравоохранения говорит, что 90% девочек до 15 лет должны быть привиты, этого достаточно для эволюционного иммунитета. ВОЗ ставит целью снизить [распространенность рака шейки матки] до частоты редких заболеваний - 3-4 случая на 100 тыс. населения (сейчас в России 20 случаев на 100 тыс. населения). Цель достижима, но [сможем ли мы ее добиться] - зависит от многих факторов, таких как объем финансирования, охват вакцинацией [населения], системность [работы]. В некоторых странах начали вакцинировать еще 20 лет назад, и сейчас там идет колоссальное снижение [заболеваемости ВПЧ-ассоциированным раком шейки матки]", - сказал Заридзе.

Он подчеркнул, что наряду с увеличением охвата вакцинацией важно выстроить систему скрининговых обследований. "[Важна] комбинация вакцинации со скринингом, потому что [даже если привить девочек], остается невакцинированная популяция взрослых женщин, им необходим систематический скрининг", - отметил собеседник агентства.

По данным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, в России вакцинация от ВПЧ пока не обязательна, но с 2021 года в Москве ее можно сделать в любой поликлинике. Идеальный возраст - 12-13 лет или до начала половой жизни. В некоторых регионах России вакцинация от ВПЧ включена в региональные календари прививок и проводится за счет финансирования субъекта.

"При отсутствии инфицирования прививка эффективна и до 26 лет. В некоторых странах вакцинация проводится до 45 лет, хотя эффективность зависит от предыдущего контакта с вирусом. Важно понимать, что наличие вируса не означает, что рак обязательно возникнет, поскольку иммунная система часто самостоятельно справляется с инфекцией. Однако вакцина стимулирует долгосрочный иммунитет, сохраняющийся в среднем до 10 лет, и даже после снижения уровня антител Т- и В-лимфоциты сохраняют иммунную память, при повторной встрече с вирусом клетки активируют выработку антител, обеспечивая защиту без ревакцинации", - отмечается в группе "Вконтакте" НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.