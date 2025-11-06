Blesk: экс-президент Чехии Земан находится в отделении интенсивной терапии

По данным новостного портала, это необходимо из-за того, что он страдает диабетом и существует угроза возникновения послеоперационных осложнений

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Чехии (2013-2023) Милош Земан после перенесенной 5 ноября операции на пищеварительном тракте находится в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил новостной портал Blesk.

Земан, несмотря на успешно проведенную плановую операцию, будет госпитализирован в отделение интенсивной терапии в течение предстоящих дней. Это необходимо в связи с тем, что он страдает диабетом и существует угроза возникновения послеоперационных осложнений. Скорейшего выздоровления ему пожелал, в частности, президент Словакии Петер Пеллегрини.

Земан был госпитализирован 3 ноября. Экс-президенту в середине октября провели срочную операцию по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс, как проинформировали чешские СМИ ранее, образовался у 81-летнего Земана после недавнего бронхита. Несмотря на болезнь, экс-президент продолжал вести активный образ жизни. Несоблюдение режима покоя негативно отразилось на его здоровье.