Приговоренная к колонии хирург Лонская ушла на СВО

Женщина сделала неудачную операцию жене президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Хирург Екатерина Лонская, которая провела неудачную операцию жене президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, отправилась в зону СВО, где работает врачом. Об этом ТАСС заявила ее адвокат Кристина Высоцкая.

"Екатерина Александровна Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО. Она там работает как врач, оперирует людей", - сказала защитник.

По ее словам, Лонская по-прежнему считает себя невиновной и не отозвала свою кассационную жалобу, которая будет рассмотрена без ее участия.

В конце июня Мировой судья в Москве приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения. Как было установлено судом, Лонская проводила операцию по блефаропластике в клинике эстетической медицины "Клазко". В результате хирургического вмешательства жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна потеряла зрение на оба глаза. Позднее после лечения в Италии ей удалось частично восстановить зрение одного глаза.