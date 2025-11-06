Семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца выделят 1 млн рублей

Пресс-служба администрации региона выразила соболезнования близким погибшего

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (в центре) © Официальный Telegram-канал администрации Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области направят семье погибшего в ночь на 6 ноября в результате атаки БПЛА волгоградца 1 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В ходе прямого террористического удара БПЛА по жилому кварталу "Европейский" в Волгограде погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего в ходе террористического акта. Семье будет оказана необходимая поддержка. Принято решение о выделении материальной помощи в размере 1 млн рублей", - цитирует губернатора пресс-служба.

Губернатор региона провел совещание с главами муниципальных образований региона. Он отметил, что после атаки БПЛА есть повреждения жилых построек и имущества граждан, оказывается всесторонняя помощь в ликвидации последствий. Критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме. На территории промышленной зоны Красноармейского района города Волгограда проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий возгораний. Органы власти, органы местного самоуправления, оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме.

Ранее со ссылкой на администрацию Волгограда сообщалось, что коммунальные службы и управляющие компании (УК) восстанавливают стены многоквартирного дома, а также стекла и оконные блоки в многоэтажных жилых домах по улице Гаря Хохолова в Волгограде, поврежденных минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА. Сейчас в домах проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению. Многоэтажки уже подключены ко всем ресурсам, включая отопление.