Владельцев автономеров без флага России будут штрафовать. Так ли это?

В России в 2025 году вступил в силу ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования". Согласно этому документу номерные знаки подразделяются на тридцать типов и должны иметь изображение Государственного флага Российской Федерации. Исключение в документе сделано для нескольких видов односторонних номеров, размещение флага на которых факультативно.

"Новый стандарт, вступивший в действие с 1 января 2025 года, действительно вводит флаг как обязательный элемент для номеров со светоотражающим покрытием. Но это требование распространяется только на знаки, которые будут выпускаться после этой даты, — разъясняет Илья Русяев, юрист и управляющий партнер компании "Русяев и партнеры". — Автомобилисты, получившие номера раньше, не обязаны менять их лишь из-за отсутствия флага: такие знаки соответствовали требованиям на момент выдачи. Поэтому опасения, что владельцев старых номеров начнут массово останавливать, основаны в большей степени на слухах, чем на действующих нормах".

После вступления в силу обновленного ГОСТа тема обязательного триколора быстро стала поводом для тревожных обсуждений и источником слухов о неизбежности массовых штрафов, хотя реальная ситуация гораздо спокойнее, говорит эксперт. "Сложность в том, что люди все чаще сталкиваются не с официальными документами, а с их обрывочными пересказами. Иногда называют дату, но не уточняют, что речь идет только о новых номерах. Иногда говорят о штрафах, но не упоминают, что ответственность возникает лишь тогда, когда изготовленный уже после изменений знак не соответствует установленному образцу. Такой поток неполных сведений создает иллюзию, будто новые требования затрагивают каждого", — констатирует Русяев.

Чтобы избежать путаницы, юрист рекомендует водителям опираться на источники, где содержится официальная информация: тексты ГОСТов, приказы Росстандарта об их обновлении, а также разъяснения МВД и ГИБДД. Эти документы размещаются на государственных порталах и определяют, как именно должны выглядеть номерные знаки. "Крупные федеральные медиа помогают уловить контекст и сообщают о комментариях ведомств, которые уточняют, как нормы будут применяться на практике", — заключает Русяев.