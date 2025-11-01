Статья

Триколор и "красные флаги": все о правилах пользования автономерами в России

Через два месяца исполнится год с момента введения нового ГОСТа, регламентирующего основные требования к знакам госрегистрации транспортных средств (ТС). Одна из норм заключается в том, что на номерах обязательно должен присутствовать российский триколор. Нарушителям, зарегистрировавшим авто после 1 января 2025 года, грозит штраф. Рассказываем о том, кто производит автономера в России, как некоторые водители обходят новые правила и что нужно знать, чтобы не столкнуться с неприятностями

Суть нововведения

Изменения в ГОСТ (Р 50577-2018) "Знаки государственные регистрационные ТС. Типы и основные размеры. Технические требования" гласят: "На регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения Государственного флага РФ". Эта норма не касается автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены до этого срока и соответствуют всем другим стандартам, нарушением это не является и менять их не нужно.

Что же касается зарегистрировавшихся в этом году, для них езда на автомобиле без российского флага на госномере приравнена к управлению машиной с нестандартными номерами. Водитель в этом случае привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Кстати, по этой же статье более суровое наказание предусмотрено для тех, кто управляет автомобилем без номеров, если регистрационные знаки видоизменены или при их изготовлении использовались материалы, препятствующие идентификации. За эти нарушения можно лишиться прав на один-три месяца или получить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Кто в России производит автономера

Автомобильные номера в России изготавливают юрлица и индивидуальные предприниматели. Как говорится в федеральном законе "О госрегистрации транспортных средств", для приобретения статуса изготовителя они должны соответствовать нескольким требованиям, в частности иметь помещение, оборудование, технические возможности для учета продукции. Также они обязаны обеспечить условия для хранения номеров и соблюдать госстандарты. Несоблюдение требований является основанием для прекращения статуса изготовителя.

Реестр изготовителей государственных регистрационных знаков ТС опубликован на сайте Госавтоинспекции и содержит на сегодняшний день более 400 индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.

Входящие в реестр изготовители строго соблюдают требования. Экспериментальный обзвон нескольких фирм с просьбой изготовить дубликат номеров без триколора для зарегистрированного в этом году автомобиля показал, что производители отказывают в предоставлении такой услуги.

Откуда берутся номера не по ГОСТу

При регистрации транспортного средства в ГИБДД его собственник гарантированно получает знаки по ГОСТу. В некоторых случаях автовладелец может сам обратиться к изготовителям номерных знаков. Например, если его авто зарегистрировано в субъекте РФ, отличающемся от региона прописки автовладельца, ГИБДД не выдаст номера с чужими кодами регионов, а лишь присвоит их. После этого автовладелец должен сам приобрести номера у изготовителя.

Также сегодня закон позволяет владельцу транспортного средства не получать номера при регистрации в ГИБДД, а после их присвоения обратиться к изготовителю с документами и самостоятельно заказать номерные знаки. Это зачастую ускоряет процедуру их получения.

Добросовестный производитель, включенный в реестр, наносит на обратную сторону номера свое клеймо. Возникает вопрос, откуда же берутся некондиционные номерные знаки и почему за езду с ними штрафуют не изготовителей, а водителей. Дело в том, что клейма на номере не окажется, если он изготовлен кустарным способом, — владельцы авто, стремящиеся обойти новые правила, обращаются в нелегальные мастерские, говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

Кустарная демонстрация

"По этой причине штраф предусмотрен не для фирм-изготовителей, которых в этом случае невозможно найти, а для собственника транспортного средства, — пояснил он ТАСС. — Впрочем, число автомобилей с номерами без триколора сегодня крайне невелико. В основном это машины, владельцы которых совершили регистрационные действия до 1 января 2025 года, то есть на них санкции не распространяются".

В мотивации нарушителей автоэксперт усматривает идеологический подтекст. "Есть предположение, что люди таким образом пытаются избежать вандализма по отношению к своим машинам за рубежом. Но это объяснение несостоятельно — при выезде за границу на автомобиле, согласно международным договорам и конвенции, необходимо иметь либо флаг на номерах, либо логотип, который будет показывать страну происхождения. Так что такие номера делают не для того, чтобы выезжать на них за рубеж, а чтобы ездить по России, демонстрируя свое отношения к стране", — отмечает Дмитрий Попов.

Как избежать уголовного дела

Таким образом, невольно нарушить новые правила при получении номеров в ГИБДД или у официальных производителей невозможно. Однако оказаться в неприятной ситуации можно по незнанию. Например, если номера утрачены, автовладелец может подумать, что достаточно будет заказать новые знаки у легального изготовителя. Эта опция предусмотрена инструкцией, содержащейся на сайте "Госуслуги". Изготовление двух знаков обойдется сегодня у изготовителей примерно в 1,6–1,7 тыс. рублей.

Вариант бюджетный и привлекательный, поскольку не требует обращения в ГИБДД, перерегистрации, замены свидетельства транспортного средства (СТС), внесения изменений в паспорт транспортного средства (ПТС) и уплаты пошлины. Особенно велик соблазн им воспользоваться у владельцев "красивых" номеров, за которые были уплачены немалые деньги и которые будут заменены на новые — с высокой долей вероятности не такие "красивые".

Однако этот способ подходит исключительно для автовладельцев, которые уверены в том, что их номера были не украдены. "Как правило, номера скручивают с противоправной целью. Это может быть и угон другого транспортного средства, и совершение преступления на авто с чужими номерами. Последствия для владельца могут быть крайне негативными. У полиции будут вопросы, действительно ли номера были похищены или гражданин сам их передал. Доказать свою непричастность будет сложно", — заявил ТАСС вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго.

Юрист советует в такой ситуации получить подтверждение того, что номера "выбыли из его ведения нелегальным способом". Для этого он рекомендует незамедлительно обратиться в дежурную часть отделения полиции, написать заявление и получить талон-уведомление. "Полиция проведет проверку и вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (по закону номера не являются собственностью гражданина). Этот документ убережет от дальнейших возможных проблем", — говорит Евгений Корчаго. После этого, по его словам, необязательно обращаться в ГИБДД, можно заказать дубликат своих номеров у фирм-изготовителей.

При этом, если "родные" номера были получены до 2025 года и на них не было триколора, не возбраняется сделать дубликат без флага. В нормативных актах запрета на это нет.

Евлалия Самедова