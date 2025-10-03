Статья

Операция "666": как устроена индустрия по продаже красивых автономеров

Многочисленные продавцы блатных номеров и так называемые автоюристы, сопровождающие сделки по их реализации, скоро могут лишиться работы. Спустя 15 лет после первой неудавшейся попытки навести порядок на этом рынке о проблеме заговорили на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин заявил этой осенью о том, что правовая база для легализации продаж готова. Рассказываем о том, как работает серый рынок сегодня, сколько готовы платить жертвы нумерологии и как будет выглядеть новая система

Номера по цене трехкомнатной квартиры

Красивые номера может получить в России каждый — если повезет при постановке автомобиля на учет в отделении ГИБДД. Это единственный совершенно легальный способ. Вероятность наступления такого счастливого случая, конечно, стремится к нулю, а где есть спрос — там есть и предложение. Не полагаться на волю случая, а получить красивый номер с гарантией и даже выбрать любимую комбинацию предлагается на десятках сайтов и в соцсетях. Разумеется, за деньги.

Например, на одном из таких сайтов, скромно именующих себя "единой платформой госномеров", знак М999ММ90RUS можно купить по цене автомобиля Tesla с небольшим пробегом или просторной квартиры — за 16 млн рублей. Есть и более бюджетные варианты. Скажем, Н777НО777RUS обойдется всего в 11 млн. В год, по приблизительной оценке лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, на красивые номера в России тратится около 25 млрд рублей.

Хочешь стать блатным, купи "Жигули"

Формально продавцы номеров не нарушают закон, по этой причине торговля идет открыто. Любой желающий с одного клика в поисковике может найти номерной маркетплейс и ознакомиться с прейскурантом. "Все законно. Оформление происходит непосредственно в отделении МРЭО, в ГАИ, его делают инспектора, которые там работают", — заверила корреспондента ТАСС оператор одной из платформ.

Процедура выглядит следующим образом. На сайтах представлены различные красивые номера. Покупатель выбирает понравившийся, запрашивает, есть ли он в наличии. Если да, происходит встреча. "Приезжаете вы, собственник номера и наш автоюрист. Автоюрист все оформляет, в конце вы оплачиваете, и мы разъезжаемся. Само оформление делается через третий автомобиль. По-другому, к сожалению, в России никак это не оформить", — рассказала собеседница ТАСС.

© ТАСС

В качестве третьих авто (на рынке их называют донорами) используются, как правило, старые отечественные машины. "Берется "Жигули", на нее ставится выбранный вами номер. Это "Жигули" оформляется полностью на вас, ставится на учет. После этого с "Жигули" номер снимается и кладется на сохранение на ваше имя", — продолжила оператор. Затем номер изымается из ячейки и ставится на автомобиль покупателя. После этого "Жигули" продаются обратно торговцам номерами. В итоге счастливый обладатель красивого знака оплачивает все госпошлины, стоимость самого номера и хлопоты автоюриста.

Попытка притормозить "особенных"

Пресечь деятельность этого бизнеса в России пытались неоднократно. Впервые — 15 лет назад. В октябре 2010 года депутат Михаил Гришанков (3–5-й созывы Госдумы, 1999–2011) внес законопроект "О порядке предоставления государственных регистрационных знаков личных автомототранспортных средств "особенного" образца", в котором предлагалось реализовывать такие знаки с помощью электронной продажи.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, принятие закона позволило бы "решить триединую задачу — получить дополнительный доход в бюджет от реализации физическим и юридическим лицам "особенных" государственных регистрационных знаков, ликвидировать предпосылки для коррупции на одном из важных направлений деятельности ГИБДД, содействовать формированию нового позитивного облика подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения".

В отзывах правительства и комитета Госдумы по транспорту говорилось, в частности, о том, что "понятийный аппарат законопроекта сформулирован недостаточно четко" и "не соответствует положениям нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующую сферу общественных отношений". А в заключении правового управления высказывалось беспокойство относительно того, что "периодичность проведения электронных продаж в форме торгов может исчисляться месяцами, в то время как собственники транспортных средств <…> обязаны в установленном порядке зарегистрировать их". В итоге законопроект был отклонен.

Терпение лопнуло

"Легализовать продажу номеров <…> пытаются уже примерно 11 лет. Каждый год в сентябре-октябре появляется новость о том, что надо это сделать. Так что ждать и надеяться, что это когда-то случится, — это просто ждать и надеяться", — сообщила продавец номеров, очевидно, пытаясь убедить в том, что лучше не откладывать покупку. Однако, судя по всему, ждать на сей раз осталось недолго.

На недавней встрече с лидерами парламентских фракций в Ново-Огареве президент Владимир Путин заявил о том, что не видит проблемы в том, чтобы разрешить в России продажу красивых номеров для автомобилей. По его словам, вся правовая база уже разработана. В свою очередь, Алексей Нечаев уточнил, что официальная продажа должна происходить на портале "Госуслуги".

По мнению декана факультета Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Завьялова, она может быть устроена по принципу аукциона или лотереи. "Есть вариант лотерейной системы, когда объявляется цена, а победитель, готовый ее заплатить, разыгрывается случайным образом", — заявил он ТАСС, добавив, что многие страны имеют такой опыт, а "знаменитые аукционы красивых номеров в Дубае, где цена продажи может исчисляться десятками миллионов долларов, давно стали отдельной темой".

Три "Ольги" кончились. Что делать?

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что система аукционной продажи номеров может столкнуться с некоторыми сложностями. Одна из них заключается в том, что большая часть красивых номеров уже находится в обороте. "Если же иметь в виду, что по закону водитель при смене автомобиля имеет возможность сохранить номер за собой, в скором времени свободных номеров с комбинациями вроде условных трех "Ольг" или "Харитонов" не останется", — сообщил он ТАСС.

Таким образом, по его словам, эту меру следовало бы начать применять намного раньше. Выходом может стать запрет на резервирование номеров, а если их не хватает — добавление в обозначение региона буквенной позиции. Но и тогда, по мнению Попова, не появится гарантий того, что желающие заработать не будут покупать с аукционов оставшиеся редкие красивые регистрационные знаки и затем перепродавать их по более высокой цене.

"Стоило бы в принципе задаться вопросом: почему пользуются спросом такие номера? Для большинства это символ достатка и близости к власти. Значит, нужно подумать, как сделать так, чтобы сломать этот стереотип. Продажа с аукционов только упрочит его", — полагает эксперт.

Евлалия Самедова, Анастасия Давыденко