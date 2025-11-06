Politico: немецкого дирижера хотят лишить ордена ФРГ после вручения награды в РФ

Президент России Владимир Путин наградил Юстуса Франца орденом Дружбы

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Немецкого дирижера Юстуса Франца, посетившего Москву для получения ордена Дружбы от президента РФ Владимира Путина, могут лишить ордена ФРГ. Об этом сообщила газета Politico.

Ранее член парламента от партии ХДС/ХСС Роланд Тайс заявил в интервью газете, что призывает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера принять меры в отношении Франца.

В заявлении говорится, что дирижер "больше не может быть кавалером федерального ордена "За заслуги", поскольку присоединился к стороне, чья якобы "гибридная военная агрессия до сих пор направлена против Германии", указывает Politico.

Отмечается, что Юстус Франц выступал с Берлинским, Нью-Йоркским, Венским филармоническим и Лондонским симфоническим оркестрами, а также является поклонником Чайковского и Рахманинова.

4 ноября президент РФ наградил 81-летнего Франца орденом Дружбы.