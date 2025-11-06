Статья

Расширение функциональности Мax на страны СНГ: национальное решение с евразийским вектором

Национальный мессенджер не только укрепляет свои позиции в самой России, но и расширяет функциональность на страны Содружества Независимых Государств — отправлять сообщения и звонить в Мax смогут жители девяти стран СНГ. Помимо граждан России и Беларуси возможность общаться в Мax появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

© Алена Бжахова/ ТАСС

Сдвиг парадигмы

Расширение российского мессенджера и мультисервисной платформы Мax на страны СНГ — это само по себе событие знаменательное, но еще и частный случай в рамках более масштабного процесса. Можно констатировать, что эпоха универсальных, "глобальных по умолчанию" решений, безраздельно доминировавших на рынке, стремительно подходит к концу. Будущее — за решениями национальными, учитывающими локальную специфику, правовые нормы и культурные коды.

Тренд на "национализацию" цифрового пространства уже не теория, а мировая практика. Мы видим это на ряде примеров, подтверждающих новые реалии: переход от глобализма к цифровому многообразию. Безусловно, самый известный пример — китайский WeChat, но ставку на поддержку собственных продуктов, таких как мессенджер JioChat и платежная система UPI, делает и Индия.

Если посмотреть на Европу, то хотя Европейский cоюз и пользуется глобальными платформами, он активно строит собственное цифровое право (например, Регламент GDPR и Закон о цифровых рынках — DMA), заставляя мировых гигантов играть по своим, европейским правилам. Это тоже форма защиты своего информационного пространства. В СНГ недавно обсуждался переход государственных служащих Казахстана в национальный мессенджер Aitu. Сама платформа была запущена еще в 2018 году — это говорит о том, что предпосылки для развития формировались давно.

В этом контексте Max — проект, который изначально создавался с акцентом на соблюдение законодательства, обеспечение требований безопасности и, что немаловажно, с пониманием социальных практик общения, которые можно масштабировать и на постсоветское пространство.

Шаг в Содружество

Расширение функциональности Мax в первую очередь на страны Содружества с их историей, языковой средой и тесными человеческими взаимоотношениями — шаг, который будет способствовать укреплению связи не только коммуникационной, но и гуманитарной. Таким образом, Мax становится национальным решением с евразийским вектором.

Коллеги из стран СНГ думают о тех же факторах, что и мы в России — у них явно сформирован запрос на цифровой суверенитет. Они также озабочены вопросами безопасности данных своих граждан и их уязвимостью перед хранением в западных юрисдикциях. Зарубежные решения много раз показывали очень слабую обратную связь в ответ на запросы регуляторов. Большую роль играет культурная и деловая специфика. Можно также отметить схожее правовое поле, единообразие подходов к регулированию интернета.

Max при дальнейшем совершенствовании и грамотном позиционировании на пространстве СНГ может стать не только важным элементом расширения социальных и личных коммуникаций, но и инструментом укрепления позитивного и технологичного образа России. Это касается не только сугубо цифрового аспекта, но и проведения гуманитарной политики, нуждающейся в наличии ярких и эффективных примеров, демонстрирующих успех и ориентированных на построение образа России будущего.

Содружественные перспективы

Представляется, что Max cможет получить довольно широкое признание в странах Содружества. Один из факторов успеха — уже существующие крепкие социальные и личные связи наших соотечественников, поддерживающих контакты с Россией. Еще один — туризм и деловые поездки россиян и жителей стран СНГ: находясь на территории Содружества, они смогут оставаться на связи с родными в условиях, когда другие иностранные решения становятся менее доступными. Другой значимый фактор — простота, удобство сервиса и достойная функциональность, что, несомненно, оценят пользователи в новых странах.

Безусловно, многое будет зависеть от грамотного позиционирования Мax, донесения до конечного потребителя его преимуществ и от баланса между расширением функциональности и безопасностью. Главная задача мессенджера — дать людям возможность общаться с близкими, при этом не позволяя мошенникам использовать новую платформу в своих целях. К примеру, тот факт, что для коммуникации пользователи СНГ должны быть друг у друга в контактах, помогает предотвратить активность злоумышленников и обеспечивает дополнительный уровень защиты в мессенджере.

Запуск Max в СНГ — еще и важный шаг для расширения зоны действия и узнаваемости самого продукта, свидетельство потенциала нашей страны в цифровой сфере и конкретный пример стремления выйти на конкурентную глобальную арену с собственным уникальным продуктом. Успех Max в странах Содружества станет проверкой гипотезы о том, что Россия способна не только создать такую платформу для внутреннего рынка, но и экспортировать эту модель как хороший пример цифрового суверенитета.

Александр Гущин, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института евразийских и межрегиональных исследований РГГУ