Путин пожелал успехов детям, которые будут тренироваться в спортцентре в Крыму

Президент отметил, что им предоставляется уникальная возможность потренироваться с членами сборной команды страны не только по художественной гимнастике, но и по другим видам спорта

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал успехов детям, которые будут заниматься в новом тренировочном центре для сборных команд в Крыму. Пожелания он выразил на открытии спортивных объектов в регионах, находясь в Самаре, по ВКС.

Глава государства начал знакомство с юными спортсменами. О себе рассказала девочка, которая занимается художественной гимнастикой. "В 2026 году попаду в сборную команду Крыма", - уверенно сказал ребенок.

"Планируешь стать [частью] сборной команды? Ну, так и будет, - поддержал Путин девочку. - Желаю тебе успехов и всем девочкам, и всем ребятам, которые там будут заниматься".

Он также отметил, что ребятам предоставляется уникальная возможность потренироваться с членами сборной команды страны не только по художественной гимнастике, но и по другим видам спорта.