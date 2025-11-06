Статья

Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

Заложенные в детстве принципы определяют всю жизнь, поэтому Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава". Более 370 тыс. спортивных сооружений построено в России, и останавливаться на достигнутом не планируется.

Спортсмены должны получать доступ к международным турнирам, исходя из своих спортивных заслуг, а не геополитической конъюнктуры, подчеркнул президент.

ТАСС собрал основные заявления Владимира Путина на форуме.

Развитие спорта в России

"Спорт и физическая культура - это всегда путь к успеху".

Заложенные в детстве принципы определяют всю жизнь, поэтому Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт подрастающего поколения: "Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь"

Более 370 тыс. спортивных сооружений построено в России, но страна не станет на этом останавливаться: "Сейчас в России более 370 тыс. спортивных сооружений. И останавливаться, конечно, мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперед".

О восстановлении прав Паралимпийского комитета России

Россия признательна партнерам, которые помогли восстановить в правах Паралимпийский комитет РФ: "Хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение по восстановлению прав Паралимпийского комитета России".

Россия в состязаниях руководствуется "исключительно спортивными принципами", а не вопросами отношений между странами.

О равенстве спортсменов

Россия выступает за равный доступ спортсменов к турнирам: "Наша позиция неизменна. Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами".

Одно из ключевых предназначений спорта - объединение людей: "В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций".

РФ всегда придерживалась принципа "Политике в спорте не место": "Для России это не пустые слова".

