Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре
Редакция сайта ТАСС
15:27
Заложенные в детстве принципы определяют всю жизнь, поэтому Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава". Более 370 тыс. спортивных сооружений построено в России, и останавливаться на достигнутом не планируется.
Спортсмены должны получать доступ к международным турнирам, исходя из своих спортивных заслуг, а не геополитической конъюнктуры, подчеркнул президент.
ТАСС собрал основные заявления Владимира Путина на форуме.
Развитие спорта в России
- "Спорт и физическая культура - это всегда путь к успеху".
- Заложенные в детстве принципы определяют всю жизнь, поэтому Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт подрастающего поколения: "Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь"
- Более 370 тыс. спортивных сооружений построено в России, но страна не станет на этом останавливаться: "Сейчас в России более 370 тыс. спортивных сооружений. И останавливаться, конечно, мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперед".
О восстановлении прав Паралимпийского комитета России
- Россия признательна партнерам, которые помогли восстановить в правах Паралимпийский комитет РФ: "Хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение по восстановлению прав Паралимпийского комитета России".
- Россия в состязаниях руководствуется "исключительно спортивными принципами", а не вопросами отношений между странами.
О равенстве спортсменов
- Россия выступает за равный доступ спортсменов к турнирам: "Наша позиция неизменна. Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами".
- Одно из ключевых предназначений спорта - объединение людей: "В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций".
- РФ всегда придерживалась принципа "Политике в спорте не место": "Для России это не пустые слова".
Об опыте РФ в организации соревнований
- РФ готова делиться опытом организации соревнований по новым видам спорта, в том числе киберспортивным: "Все более важную роль в развитии спорта играют современные информационные технологии. И в России, и в мире наряду с классическими спортивными дисциплинами, все большую популярность набирают новые виды спорта. Например, фиджитал-спорт, киберспортивные дисциплины. В этой сфере мы также активно работаем и готовы делиться опытом".
- Россия выступает за равноправие стран, спортсмены не должны зависеть от геополитической конъюнктуры: "В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну".