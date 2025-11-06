Путин: РФ готова делиться опытом организации соревнований по новым видам спорта

Все более важную роль в развитии спорта играют современные информационные технологии, отметил президент

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России делиться опытом организации соревнований по новым видам спорта, таких как киберспорт или фиджитал-игры.

"Все более важную роль в развитии спорта играют современные информационные технологии. И в России, и в мире наряду с классическими спортивными дисциплинами, все большую популярность набирают новые виды спорта. Например, фиджитал-спорт, киберспортивные дисциплины", - сказал президент, выступая на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава". "В этой сфере мы также активно работаем и готовы делиться опытом", - отметил Путин.