Спортивный форум в Самаре

Путин: Россия выступает за равный доступ спортсменов к турнирам

Президент РФ считает, что решения о допуске к соревнованиям должны быть обоснованы спортивными заслугами
14:48
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Спортсмены должны получать доступ к международным турнирам, исходя из своих спортивных заслуг, а не геополитической конъюнктуры, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава".

"Наша позиция неизменна. Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами", - указал российский лидер, подчеркнув, что "политике в спорте не место". 

