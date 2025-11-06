Путин: Россия выступает за равный доступ спортсменов к турнирам
14:48
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Спортсмены должны получать доступ к международным турнирам, исходя из своих спортивных заслуг, а не геополитической конъюнктуры, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава".
"Наша позиция неизменна. Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами", - указал российский лидер, подчеркнув, что "политике в спорте не место".