Путин назвал Самару одним из самых красивых и самобытных городов Поволжья

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Самара является одним из самых красивых и самобытных городов Поволжья, город знаменит своими достижениями, традициями, в том числе спортивными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного спортфорума "Россия - спортивная держава".

"В этом году форум принимает Самара, один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными", - сказал президент.

Как отметил Путин, многие атлеты, чьи имена вошли в летопись мирового спорта, являются уроженцами самарской земли. "Конечно, яркой страницей спортивной истории стал 2018 год, когда город принимал матчи чемпионата мира по футболу, - добавил глава государства. - И прошли они именно здесь, на стадионе "Солидарность Самара-арена", главной площадке нашего форума, который уже много лет является местом встречи единомышленников, людей, преданных спорту, его идеалам и ценностям".

"Эти качества - вашу готовность к сотрудничеству и диалогу, единство в достижении целей - отражает и тема нынешнего форума - "Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе", - обратился Путин к участникам форума.

Путин также подчеркнул важность спорта, как универсального инструмента развития физического, творческого и духовного потенциала человека.

О форуме

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. Он был учрежден в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни и является крупнейшей площадкой обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта.

Ранее Форум проходил в Казани (2009 и 2021), Москве (2010), Саранске (2011), Якутске (2012), Чебоксарах (2014), Доброграде Владимирской области (2016), Ульяновске (2018), Нижнем Новгороде (2019), Кемерово (2022), Перми (2023), Уфе (2024).

Основные площадки форума в 2025 году - стадион "Солидарность Самара Арена" и СКК "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого".

Форум станет площадкой для прямого и открытого диалога, обмена опытом и компетенциями, выработки решений, направленных на укрепление спортивного суверенитета России, расширения международного сотрудничества, формирования здорового общества, а также достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание на тему "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе". ТАСС - информационный партнер форума.