Путин назвал задачей школьных медработников физическое развитие детей

Важно системно мониторить их спортивные результаты, формировать учебно-тренировочные планы с учетом индивидуальных особенностей, заявил президент

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Всестороннее гармоничное физическое развитие детей является задачей школьных медработников и учителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Всестороннее гармоничное физическое развитие детей - общая задача школьных медработников и учителей", - указал глава государства. "И важно системно мониторить спортивные результаты ребят, формировать учебно-тренировочные планы с учетом их индивидуальных особенностей", - отметил президент.