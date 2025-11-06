В ГД призвали разработать правила эвакуации брошенных машин

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" в Госдуме направила обращение на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина с просьбой выработать единые рекомендации для создания в регионах систем реагирования на обращения граждан по поводу брошенных машин. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, поручить профильным департаментам Минстроя России совместно с Минцифры России и органами исполнительной власти субъектов РФ проработать вопрос создания единых методических рекомендаций для принятия нормативных актов о системах реагирования на обращения граждан о брошенном транспорте в населенных пунктах для дальнейшей эвакуации", - говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время во многих городах России на парковочных местах стоят брошенные, поврежденные автомобили. "Такие машины годами занимают парковочные места, портят внешний вид придомовой территории и нередко препятствуют проезду специального транспорта", - следует из обращения.

При этом, по словам депутатов, система эвакуации таких машин по обращениям граждан внедрена не во всех регионах, также отсутствует единое федеральное регулирование этого вопроса.

"Назрела необходимость выработать единый подход к данной проблеме на федеральном уровне. <…> Это позволит всем регионам и городам внедрить механизм уборки брошенного транспорта по единым понятным правилам - включая порядок определения разукомплектованного автомобиля, установленные сроки уведомления собственника и поэтапную процедуру эвакуации", - подчеркивают авторы обращения.