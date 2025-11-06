Путин поручил организовать медико-биологическое сопровождение спортсменов в вузах

Речь идет и о школах, указал президент

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым не только организовать медико-биологическое сопровождение спортсменов региональных сборных команд, но и сделать эту практику еще более широкой, распространив ее на спортсменов-школьников и студентов. Об этом речь зашла на заседании совета по физической культуре и спорту.

Глава ФМБА Вероника Скворцова попросила президента поручить правительству совместно с ФМБА проработать вопрос о контроле за осуществлением медико-биологического сопровождения спортсменов в региональных сборных командах, особенно несовершеннолетних, так как, по ее мнению, это позволило бы гарантированно повысить качество медико-биологической подготовки спортсменов в каждом субъекте РФ. "Региональные команды - это правильно, абсолютно мы поддержим. Безусловно, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер] тоже наверняка согласен с этим", - отреагировал Путин.

"Но как нам организовать медико-биологическое сопровождение в более широком масштабе? В школах, если там сейчас создаются школьные лиги, школьные соревнования будут проходить, университетские команды и университетские соревнования в вузах?" - поинтересовался он у Скворцовой. Та заметила, что, хотя в данном случае профильным ведомством является Минздрав, ФМБА знает, как это организовать, и готово принять в этом участие.

"Я вас как раз об этом хотел попросить. ФМБА занимается спортом высших достижений. Это понятно, и здесь очень многое сделано. Но если вот, как два министра докладывали, у нас пойдет движение, и об этом сказал губернатор Московской области, на уровне школ, вузов, если это будет развиваться, тем более в школах, сопровождение нужно обязательно", - сказал Путин. Скворцова заверила, что примет в этой работе самое активное участие.