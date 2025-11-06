Путин: родители должны быть уверены в профессионализме тренера ребенка

Президент отметил, что чрезвычайно важно, чтобы у детей не было травм и перегрузок

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Родители ребенка, занимающегося спортом, должны быть уверены в профессионализме и квалифицированности тренера. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

"Клубов создается очень много по различным видам спорта, и родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди. Вот это чрезвычайно важно, чтобы ни травмы не было у детей, чтобы перегрузок не было и так далее", - обратил внимание президент, комментируя предложение председателя Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова о создании единого реестра тренеров.

"Это не значит, что нужны ограничения, что надо "все хватать и не пущать", нужно разбюрократизировать всю эту работу. Но контроль за качеством этой тренерской работы должен быть очевидным", - подчеркнул российский лидер.