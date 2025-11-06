Путин потребовал убрать лишние поборы с родителей на участие детей в турнирах

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что расходы на детский спорт чувствительны для многих семей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Родители не должны платить необоснованные взносы за участие своих детей в спортивных соревнованиях, подчеркнул президент России Владимир Путин во время заседания совета по спорту.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что расходы на детский спорт чувствительны для многих семей. В том числе родителям приходится платить взносы на турнирах. Путин его поддержал и подчеркнул, что соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными.

"Бывает, что права проводить соревнования передаются в образованные при федерациях всякие лиги, еще чего-то. А там, чтобы принять участие, надо заплатить и за участие в лиге, и за так называемый стартовый взнос - напридумывают все подряд, только бы деньги содрать, - посетовал глава государства. - Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия".