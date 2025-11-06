Дюмин призвал увеличивать в России число и форматы любительских соревнований

Помощник президента России подчеркнул, что Владимир Путин предложил посвятить отдельное заседание совета по спорту теме развития системы соревнований

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Алексей Дюмин © Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Любительских соревнований в России должно быть больше, нужны также новые форматы, сказал ТАСС помощник президента РФ, зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Алексей Дюмин по итогам заседания Совета по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта". Оно прошло в Самаре под руководством президента РФ Владимира Путина.

Читайте также

Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре

Важной задачей помощник президента назвал развитие системы соревнований в России, включая любительские турниры. Он счтает, что соревнований должно проходить больше, а число их участников - увеличиваться. Необходимы форматы, учитывающие интересы нового поколения и привлекательные для ребят всех возрастов, сказал Дюмин.

Он подчеркнул, что президент предложил посвятить отдельное заседание совета по спорту теме развития системы соревнований. "Совет с помощью своих рабочих органов, а также профильной комиссии Госсовета окажет необходимое содействие в реализации подходов, обозначенных главой государства. У нас 30 миллионов детей. И от того, какие условия для их всестороннего развития мы создадим, без всякого преувеличения зависит будущее России", - отметил Дюмин.

Он отметил, что на заседании президент обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта. "В частности, поставлена задача не только вовлекать в занятия физической культурой и спортом как можно больше детей и молодежи, но и отслеживать конечный результат этих занятий. Системно мониторить, как улучшается здоровье ребенка, повышается его успеваемость и общий уровень развития", - сказал собеседник агентства.

Для этого необходимо синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. "По-прежнему актуальной остается задача повышения доступности спорта для детей. Активно ведутся модернизация действующих и строительство новых спортивных объектов", - отметил он.

Дюмин обратил внимание на слова президента, что за пять лет в стране построено более 2,7 тыс. объектов спорта. "И эта работа будет продолжена, средства на нее выделены. Кроме того, чтобы сделать спорт доступным для детей независимо от места их жительства и уровня обеспеченности их родителей, необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки для многодетных семей, семей с небольшим достатком, ребят с ограниченными возможностями здоровья", - заключил помощник президента РФ.