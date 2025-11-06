В районе 44-го км Калужского шоссе восстановили движение

Ограничения вводились из-за ДТП

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта в районе 44-го км Калужского шоссе в Москве, затрудненное ранее из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на 44 км Калужского шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД России сообщали ТАСС, что, по предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.